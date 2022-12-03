فرنسا توجّه تهمًا بـ"مكاسب غير مشروعة" إلى أوكرانية مقرّبة من حاكم مصرف لبنان

وأكد المصدر أنه وُجّهت إلى آنا ك. وهي أوكرانية تبلغ 46 عامًا وقُدّمت على أنها مقرّبة كثيرًا من سلامة، تهم "تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير" و"إخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات"، ثمّ وضعها تحت إشراف قضائي.

وبحسب استجوابها الذي علمت بمضمونه وكالة فرانس برس، يُشتبه بأن آنا ك. "شاركت في معاملات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان، والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال".

ولم يردّ محامي المتّهمة عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معه.