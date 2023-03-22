بلينكن يحث أعضاء "الجنائية الدولية" على الامتثال لمذكرة اعتقال بوتين

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت المحكمة بوتين، الأسبوع الماضي، بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.