رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر باستدعاء قوات الاحتياط

أصدر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الجمعة، قرارا باستدعاء عدد غير محدد من قوات الاحتياط، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال هاليفي في بيان، عقب اجتماع التقييم الأمني، إن "الاستدعاء سيركز على وحدات الدفاع الجوي، ونطاق الهجمات الجوية، وهو ما يشمل طياري المقاتلات ومشغلي المسيرات، والأطقم الجوية الأخرى".

