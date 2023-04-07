رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر باستدعاء قوات الاحتياط
أصدر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الجمعة، قرارا باستدعاء عدد غير محدد من قوات الاحتياط، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال هاليفي في بيان، عقب اجتماع التقييم الأمني، إن "الاستدعاء سيركز على وحدات الدفاع الجوي، ونطاق الهجمات الجوية، وهو ما يشمل طياري المقاتلات ومشغلي المسيرات، والأطقم الجوية الأخرى".
الاستدعاء سيركز على وحدات الدفاع الجوي، ونطاق الهجمات الجوية، وهو ما يشمل طياري المقاتلات ومشغلي المسيرات، والأطقم الجوية الأخرى.
هرتسي هاليفي
وبحسب الصحيفة، فقد وجه هاليفي، قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيز الدفاعات في المنطقة المركزية عقب حادثة إطلاق النار بغور الأردن في الضفة الغربية، والتي أودت بحياة 3 إسرائيليات.
وجاء قرار رئيس الأركان الإسرائيلي، بعد دعوة مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي في وقت سابق اليوم، المدنيين الإسرائيليين لحمل السلاح، وذلك على خلفية العمليات التي نفذها الفلسطينيون مؤخراً.