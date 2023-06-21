تقرير استخباراتي يكشف عن 4 دول تنشط في "التجسس" على ألمانيا

كشف تقرير سنوي للمكتب الفدرالي لحماية الدستور في ألمانيا، أن كلًا من روسيا، والصين، وتركيا، وإيران، "تنشط" على صعيد التجسس على ألمانيا.

وحذّر جهاز الأمن الداخلي الألماني في التقرير، اليوم الثلاثاء، من مخاطر ما وصفه بـ"عملية تجسس عدوانية روسية"، لافتًا إلى وجود "اهتمام متزايد" لدى الكرملين بجمع معلومات، بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا، ودعمه أوكرانيا.