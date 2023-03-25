مسؤول إسرائيلي: أمريكا حاولت الإطاحة بنتنياهو مرتين

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن "الولايات المتحدة حاولت الإطاحة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مرتين من قبل"، لكنه أشار إلى أن العلاقات بين تل أبيب وواشنطن لا تزال "متماسكة" على الرغم من التوترات الأخيرة.

وقال المسؤول –الذي طلب عدم الكشف عن هويته– إنه على الرغم من تصعيد المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى لانتقاداتهم لـ"الانقلاب" القضائي للحكومة الإسرائيلية، ولسياسة البلاد على نطاق واسع، لا يوجد توتر في العلاقات بين البلدين، حيث أنها "لا تزال مستقرة ومتسقة".