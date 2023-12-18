ناقلة كيماويات لشركة نرويجية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

أعلنت شركة إنفنتور كيميكال تانكرز النرويجية المالكة لناقلة الكيماويات سوان أتلانتيك، أن الناقلة أصيبت "بجسم" غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، اليوم الإثنين، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم اليوم الإثنين، في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون".

وأضاف المسؤولون أن المدمرة يو.إس.إس كارني استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.