لابيد لـ"نتنياهو": خطابك في الكونغرس أشغلك عن 3 أمور هامة

وفي إطار انتقاداته، وجه زعيم المعارضة لابيد هجوما حادا آخر على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقال: "احترق الشمال بأكمله، وتوجه وزير الأمن الوطني، المسؤول عن خدمات الإطفاء، إلى استوديو باتريوت على القناة 14، ومن هناك إلى حفلة موسيقية".

وأردف: "لم تكن هناك حكومة أكثر فسادا في تاريخ البلاد.. إنهم لا يهتمون.. لا من الشمال ولا من الجنوب ولا من المختطفين".

ووصف لابيد الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو بأنها "حكومة الفوضى الكاملة".

وأشار إلى أنه ليس لدى الحكومة الإسرائيلية أي خطط واضحة لليوم التالي في غزة، ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، وفق قوله.