بوريل يقترح على دول الاتحاد الأوروبي تحسين التعاون مع تركيا‎

اقترح الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تحسين الحوار والتعاون مع أنقرة استنادا إلى أسس جديدة، مع معرفته بالمأزق الذي يخيم على العلاقات بينه وبين تركيا.

والمفاوضات مع تركيا، البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 1999، متوقفة من عام 2018.

في مواجهة هذا "المأزق"، اقترح مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الدول المجاورة للاتحاد أوليفر فارهيلي، على الدول الـ27 الأعضاء استئناف الحوار على مستوى رفيع مع أنقرة، وتحسين التعاون في ملفات "تهم الطرفين"، مثل الهجرة والطاقة والتجارة أو منح تأشيرات للمواطنين الأتراك.

على صعيد التأشيرات، اقترح فارهيلي أن يتم منح الأتراك تأشيرات دخول متعددة لفترات أطول، الأمر الذي تطالب به تركيا منذ فترة طويلة.

كذلك تم اقتراح "تحديث" اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا. وبلغ التبادل التجاري بين أنقرة والاتحاد الأوروبي نحو مئتي مليار يورو، وهو معدل "قياسي"، بحسب فارهيلي.

لكن المسؤولين شددا على ضرورة أن يتم استئناف الحوار والتعاون "بشكل تدريجي" و"متكافىء"، بحيث يمكن التراجع عن خطوات معينة في أي وقت.

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا، يرغب الاتحاد أيضا في أن يبحث مع تركيا السبيل الأفضل لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات التي فرضها الغربيون، بحسب المسؤولين الأوروبيين.

ورفضت تركيا إلى الآن فرض عقوبات على موسكو، علما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي، وتسيطر على مضائق البحر الأسود.

وتتطلب هذه التوصيات موافقة الدول الأعضاء الـ27 قبل إمكان تنفيذها.