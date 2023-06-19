تحذير أممي من رفض روسيا إيصال المساعدات بعد تفجير "نوفا كاخوفكا"

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن تفجير السد الذي أدى إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي وتشريد أعداد هائلة من السكان.

وما تزال القوات الروسية تسيطر على أجزاء من منطقة خيرسون الأوكرانية التي استولت عليها في الأيام الأولى من الحرب التي بدأت في فبراير/ شباط 2022.