تحذير أممي من رفض روسيا إيصال المساعدات بعد تفجير "نوفا كاخوفكا"
كشفت الأمم المتحدة يوم الأحد عن رفض روسيا طلبات لمساعدة سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب أوكرانيا والتي تضررت جراء تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، محذرة من مغبة ذلك.
وتعهدت الأمم المتحدة في بيان صادر عن منسقة المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، بمواصلة الجهود الإنسانية.
وأكدت دينيس براون "مواصلة العمل من أجل الدخول اللازم إلى المناطق"، مطالبة روسيا بالتصرف "وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني"
وشددت المسؤولة الأممية على أنه "لا يمكن منع المساعدة عمن يحتاجونها"، حسب قولها.
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن تفجير السد الذي أدى إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي وتشريد أعداد هائلة من السكان.
وما تزال القوات الروسية تسيطر على أجزاء من منطقة خيرسون الأوكرانية التي استولت عليها في الأيام الأولى من الحرب التي بدأت في فبراير/ شباط 2022.