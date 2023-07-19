مسيرات "لانتسيت".. سلاح روسيا "المرعب" في حرب أوكرانيا
تمكنت القوات الروسية من صد هجمات أوكرانية في إطار "الهجوم المضاد" الذي تشنه قوات كييف لاستعادة الأراضي المسيطر عليها من قبل الجيش الروسي بالشرق الأوكراني.
ويعمل سلاح الجو الروسي على استهداف المواقع الحيوية الأوكرانية عبر ضربات جوية مكثفة، يستخدم فيها مسيرات "لانتسيت - Lancet" المتطورة.
وتعتمد القوات الروسية للحد من الهجوم الأوكراني على استراتيجية "التحصينات" واستخدام سلاح المسيرات الذي تتصدره مسيّرة "لانتسيت" الانتحارية.
وتطلق وسائل الإعلام الأوكرانية على تلك المقاتلة المسيرة اسم "السلاح المرعب" وفق ما أوردته وكالة "سبوتينك" الروسية.
قدرات "مرعبة"
وتكمن أهمية "لانتسيت" في أنها حالت دون استخدام الجيش الأوكراني لـ"تكتيكات الهجوم المدفعي" الذي يعتمد على الإطلاق وتغيير الموقع بسرعة كي لا تتمكن القوات المستهدفة من تنفيذ هجوم مضاد ضد مواقع الإطلاق.
وتمكنت المسيرة الروسية من تنفيذ ضربات ناجحة ضد أنظمة المدفعية "ذاتية الحركة" التي حصلت عليها أوكرانيا من بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتمت تلك الضربات بواسطة شبكات "سي 4 آي" الروسية، التي تضم أنظمة "القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات"، حيث طورت "سي 4 آي" لتكون قادرة على تنفيذ هجمات مضادة ضد مدفعية "العدو" فور إطلاقها النار، باستخدام أقرب طائرة "لانتسيت" لموقع الإطلاق، وهو ما يحد من قدرتها على المناورة للإفلات من الهجمات المضادة.
وتَجمع "لانتسيت" بين القدرة العسكرية على تنفيذ مهام الاستطلاع ومهام القتال بكفاءة، وأثبت ذلك نجاحها بتنفيذ هجمات ضد قائمة واسعة من الأهداف الأوكرانية، أبرزها "تدمير مقر للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون" مؤخرًا، والذي تم عبر "لانتسيت"، وفق "سبوتنيك".
جيل بقدرات محصنة..
وسيكون الجيل الجديد من مسيرات "لانتسيت" الحائمة الانتحارية "محصّنًا تمامًا"، إذ لا يمكن اعتراضه عمليًّا، وفق صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.
ونقلت الصحيفة عن كبير المصممين في شركة "Zala Aero Group" الروسية ألكسندر زاخاروف، قوله إن "ميزات المسيرة الرئيسة تكمن ببساطة الاستخدام والاستقلال التام عن أيّ وسائل يمكن أن تؤثر عليها، بحيث تعجز المضادات الأرضية عن مكافحتها".
وقال: "سيعمل الجيل الجديد من لانتسيت، بأمر من مشغلها الذي يحدد منطقة استخدامها، لكن المسيرة هي التي ستختار بنفسها الهدف الذي ستصيبه، ولا يمكن إسكاتها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية لأن حاسوبًا إلكترونيًّا موجودٌ على متنها مباشرة، أما العدو فلن يستفيد منه في حال وقوعه بين يديه".
و"لانتسيت" تمتلك ميزة تجعلها سلاحًا فريدًا بين أنظمة الطائرات المسيرة في العالم وهي قدرتها على الوصول إلى سرعة تصل لـ 300 كلم/ ساعة عندما تتخذ مسارها النهائي نحو هدف معاد لتدميره.
الجهة المطورة لـ "لانتسيت"
تم تطوير مسيرة "لانتسيت" بواسطة شركة "Zala" الروسية التابعة لشركة "كلاشنيكوف" للصناعات العسكرية، والتي تمثل جزءًا من شركة "روستيغ" الحكومية الروسية، وكان أول ظهور لـ"لانتسيت" الروسية في 2019.
وعملت الشركة المصنعة على إيجاد "نسختين" من المسيرة الروسية في الماضي، كل منهما بمواصفات توافق احتياجات المهام العسكرية، النوع الأول: "لانتسيت – 3" والنوع الثاني: "لانتسيت – 1" (نسخة مصغرة) لمهام دقيقة محددة.
وتحمل النسخة المتطورة من المسيرة اسم "لانتسيت – 3 إم"، وتمتاز بمدى أكبر وزمن بقاء في الجو أطول، لتصبح أكثر فتكًا في تنفيذ المهام القتالية.
ويقدر وزن "لانتسيت – 3" بـ (12 كغ)، وهي قادرة على الطيران لمسافة تترواح بين "40 – 70 كلم"، بحمولة "3 - 5 كغ من المتفجرات".
وتتميز بسرعتها التي تصل لـ 110 كلم/ ساعة قبل تحديد الهدف، وهي قادرة على البقاء في الأجواء لمدة (60 دقيقة).
وتتميز "لانتسيت" بأجنحتها التي ترتبط ببدن يوجد في مقدمته كاميرا عالية الجودة، ومحرك كهربائي ذو مستوى ضوضاء منخفض مثبت في منطقة الذيل.
ويمكن إطلاق "لانتسيت" من قواعد أرضية نحو الهدف، كما يمكن إطلاقها من على متن السفن الحربية.