مسيرات "لانتسيت".. سلاح روسيا "المرعب" في حرب أوكرانيا

وتمت تلك الضربات بواسطة شبكات "سي 4 آي" الروسية، التي تضم أنظمة "القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات"، حيث طورت "سي 4 آي" لتكون قادرة على تنفيذ هجمات مضادة ضد مدفعية "العدو" فور إطلاقها النار، باستخدام أقرب طائرة "لانتسيت" لموقع الإطلاق، وهو ما يحد من قدرتها على المناورة للإفلات من الهجمات المضادة.

وتَجمع "لانتسيت" بين القدرة العسكرية على تنفيذ مهام الاستطلاع ومهام القتال بكفاءة، وأثبت ذلك نجاحها بتنفيذ هجمات ضد قائمة واسعة من الأهداف الأوكرانية، أبرزها "تدمير مقر للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون" مؤخرًا، والذي تم عبر "لانتسيت"، وفق "سبوتنيك".

جيل بقدرات محصنة..

وسيكون الجيل الجديد من مسيرات "لانتسيت" الحائمة الانتحارية "محصّنًا تمامًا"، إذ لا يمكن اعتراضه عمليًّا، وفق صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

ونقلت الصحيفة عن كبير المصممين في شركة "Zala Aero Group" الروسية ألكسندر زاخاروف، قوله إن "ميزات المسيرة الرئيسة تكمن ببساطة الاستخدام والاستقلال التام عن أيّ وسائل يمكن أن تؤثر عليها، بحيث تعجز المضادات الأرضية عن مكافحتها".