إن.بي.سي نيوز: ترامب رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولا على نووي إيران

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روسيا تشنّ أشرس هجماتها.. والناتو يتحرك لإنقاذ كييف

روسيا تشنّ أشرس هجماتها.. والناتو يتحرك لإنقاذ كييف
منظومة دفاع جوي طراز "باتريوت" في أوكرانياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 9:09 ص

قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي ألكسوس جرينكويتش، اليوم الخميس، إن الاستعدادات جارية لنقل أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت إلى أوكرانيا سريعا في وقت تتعرض فيه البلاد لأشد الهجمات الروسية في الحرب حتى الآن.

ووفق وكالة "رويترز" أضاف جرينكويتش، خلال مؤتمر في مدينة فيسبادن الألمانية "الاستعدادات جارية، ونعمل من كثب مع الألمان على نقل أنظمة باتريوت... تلقيت تعليمات بالتحرك بأسرع ما يمكن".

وفي الرابع عشر من يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية، في ظل تدهور علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب: "سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها"، لكن دون أن يحدد عددها، وذلك بعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.

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