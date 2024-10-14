"سنتعلم وسنحقق".. الجيش الإسرائيلي يعلق على هجوم "بنيامينا"

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الجيش سيجري تحقيقاً لمعرفة كيفية دخول الطائرة المسيرة التي أطلقها حزب الله يوم الأحد إلى إسرائيل دون أن يتم تفعيل أجهزة الإنذار.

وفي رسالة مصورة قرب قاعدة بنيامينا العسكرية التي تعرضت للهجوم، أوضح هاغاري: "سنتعلم وسنحقق في الحادثة، لمعرفة كيف تمكنت مسيرة من دخول القاعدة دون تفعيل أجهزة الإنذار".

وأضاف هاغاري أن الطائرة المسيرة أُطلقت من لبنان حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل بحاجة إلى "تحسين" قدراتها الدفاعية.

من جانبه، أعلن حزب الله أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه نهاريا وعكا بهدف إرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، كما أطلق سرباً من الطائرات دون طيار – بعضها يُستخدم للمرة الأولى – باتجاه مناطق عكا وحيفا.

وفي بيان صادر عن الحزب، ذكر أن "المسيرات النوعية تمكنت من تجاوز رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب لواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا، جنوب حيفا المحتلة، حيث انفجرت داخل الغرف التي كان يتواجد فيها عدد كبير من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين كانوا يستعدون للمشاركة في الهجوم على لبنان، ومن بينهم ضباط كبار".

وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود، فيما أعلنت خدمات الطوارئ أن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا بجروح.

وفي ختام بيانه، حذر حزب الله إسرائيل من أن هجوم الأحد "لا يمثل سوى البداية مقارنة بما ينتظرها إذا استمرت في الاعتداء على شعبنا الكريم والمقاوم"، مؤكداً أن القادم سيكون أشد إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.