الرئيس الصيني لبوتين: بكين تدعم حلا طويل الأمد للنزاع في أوكرانيا

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بنظيره الصيني شي جينبينغ لإطلاعه على آخر المستجدات في المحادثات الأمريكية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق "فرانس برس".

وأبلغ بوتين نظيره الصيني "بالنتائج الرئيسية للمحادثات التي أجراها في 6 آب/أغسطس مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف"، بينما أعرب شي عن دعمه لحل "طويل الأمد" للنزاع، حسبما أفاد الكرملين قبل أيام من قمة مرتقبة بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الصيني في الاتصال مع بوتين، إن بكين سعيدة بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة وتحسن العلاقات بينهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وفق "رويترز".

ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن شي قوله لبوتين، إن بكين ستتمسك بموقفها المتمثل في ضرورة عقد محادثات سلام والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.

وذكر التلفزيون المركزي أن المكالمة جاءت بناء على طلب من بوتين.

جاءت هذه المكالمة بعد إعلان الكرملين، أمس الخميس، أن بوتين سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القليلة المقبلة في مسعى لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع.