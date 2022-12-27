زيلينسكي: الوضع على الخطوط الأمامية "صعب ومؤلم"

زيلينسكي: الوضع على الخطوط الأمامية "صعب ومؤلم"

رويترز
رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين، إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم" ويتطلب كل "قوة وتركيز" بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "أولا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية. باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس، والتي تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز".

زيلينسكي: الوضع على الخطوط الأمامية "صعب ومؤلم"
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وتابع قائلا: "الوضع هناك صعب ومؤلم. المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم".

كما ذكر زيلينسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة وإنها مقطوعة عن نحو تسعة ملايين من السكان.

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