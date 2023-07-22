بايدن يطلب من مدير "سي آي إيه" أن يصبح عضوًا في حكومته

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه طلب من وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن يصبح عضوًا في مجلس وزراء حكومته.

وأضاف بايدن في بيان: "تحت قيادته، تقدم وكالة المخابرات المركزية نهجًا واضح الرؤية، وطويل الأمد، لمواجهة تحديات الأمن القومي الكبرى لبلادنا" في إشارة إلى نهج بيرنز في التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا والتنافس الأمريكي مع الصين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت خبرًا في وقت سابق عن هذه الخطوة التي قالت إنها رمزية إلى حد كبير ولن تمنح بيرنز أي سلطات جديدة.

وقال بايدن: "إنه يقود باحترام، ويمثل أفضل ما في أمريكا، وأتطلع إلى مواصلة العمل معه في السنوات المقبلة".