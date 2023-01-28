روسيا: مقتل 14 شخصا بقصف أوكراني على مستشفى في لوغانسك

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني تسبب بمقتل 14 شخصًا وإصابة 24 بجروح، بعد أن قصف مستشفى في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان إن صباح السبت "قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك".