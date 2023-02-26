لبنان.. العثور على جثة أحمد الرفاعي وسط لغط حول دوافع جريمة القتل

رغم أن العثور على جثة الشيخ أحمد الرفاعي في محافظة عكار شمال لبنان بعد خمسة أيام على اختفائه، أوضح الكثير من الألغاز بشأن هذا الملف الذي شغل اللبنانيين مؤخراً، غير أنه لم يبدد الأسئلة بشأن دوافع هذه الجريمة.

وجاء العثور على الجثة في أعقاب اعتراف اثنين من أقاربه بقتله جراء خلافات قديمة، في واقعة وصفت بأنها أشبه بـ"فيلم تراجيدي".

والشيخ الرفاعي، الذي ينتمي للمكون السني وهو في العقد الرابع من عمره، كان إماما وخطيبا لمسجد بلدة القرقف في عكار، شمال لبنان.

وتفيد تقارير بأن الشيخ المغدور كان معروفاً بمواقفه المناهضة لإيران و"حزب الله" والحكومة السورية، وهو ما غذى تكهنات بأن مقتله ربما كان بدوافع سياسية لا جنائية.

وروت تقارير إعلامية لبنانية أنه "بعد تحديد مكان دفن جثة الرفاعي بمنطقة القيطع الميتة بعكار، تم استقدام جرافة للحفر في المكان لاستخراجها"، مشيرة إلى أن "القوى الأمنية انتشلت الجثة من عمق 3 أمتار".

وعلق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان قائلاً، إن "خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله حادث مفجع ومؤلم وجريمة مروعة، وهذا أمر محرم شرعاً ولا يمت إلى القيم الأخلاقية والإنسانية".

داعياً أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى "الإسراع في إنهاء التحقيقات وكشف ملابسات مقتله ومعاقبة المجرمين".