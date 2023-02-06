"خيارات محدودة" للصين بشأن إسقاط المنطاد.. ومعركة باخموت تدخل "المرحلة الأخيرة"
تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الاثنين، تقارير "متضاربة" حول رد الصين المنتظر على عملية إسقاط المنطاد الخاص بها فوق الأراضي الأمريكية، حيث رجحت بعض الآراء أن بكين ستلجأ للتصعيد مع واشنطن، بينما رأى البعض الآخر أنها "ستلتزم الهدوء".
وعن آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، ناقشت الصحف تقارير أخرى تكشف أن المعركة حول باخموت قد دخلت "مراحلها الأخيرة"، وذلك بعدما قطعت القوات الروسية طرق الإمداد الخاصة بنظيرتها الأوكرانية، مما يجعل سقوط المدينة المحاصرة بشرق أوكرانيا "مسألة وقت".
وفي إيران، سلطت الصحف الضوء على تداعيات قرار العفو "المشروط" عن عشرات الآلاف من السجناء، بمن فيهم من المتظاهرين، الذي اعتبرته "مثيراً للجدل".
"خيارات محدودة" للصين بشأن "إسقاط" المنطاد
بعد يوم من إسقاط الجيش الأمريكي "منطاد تجسس صيني" مشتبه به، تضاربت الآراء حول الرد الصيني المنتظر بعدما نددت بكين بالحادث وأكدت أنها تحتفظ بـ"حق الرد"، مما يعني أن الصين انتقلت من موقف التوازن مع الولايات المتحدة إلى "المواجهة".
وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية، أن "تحول" بكين المفاجئ من الإعراب عن الأسف إلى التهديد بـ"الانتقام" بسبب المزاعم الأمريكية حول المنطاد يعكس الضغوط المحلية التي يواجهها الزعيم الصيني، شي جين بينغ، لإظهار أنه يدافع عن بلاده في مواجهة الضغوط الخارجية، الأمر الذي يطيح بآمال إحياء العلاقات مع واشنطن قبل بدء موسم الانتخابات الأمريكية.
واعتبرت الوكالة أن رحلة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين - وهي التي كانت مقررة أمس الأحد وتم إلغاؤها بسبب واقعة المنطاد – كانت بمثابة الأمل الأخير في إطار جهود إعادة العلاقات بين القوتين العظميين. ورأت أن تأجيل الزيارة سيفاقم من التوترات بين البلدين وينذر بمستقبل قاتم بشأن قنوات الاتصال بين الجيشين.
وتساءلت "بلومبيرغ" حول المدة التي سيستغرقها البلدان للمضي قدماً فيما بينهما، مشيرة إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني كانا قد وافقا على الجلوس معاً بعد ثلاثة أشهر من أزمة دبلوماسية محدقة سببتها زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلى تايوان في أغسطس الماضي.
وقالت الوكالة إنه يمكن اختبار العلاقات مرة أخرى إذا قرر رئيس مجلس النواب الجديد، كيفن مكارثي، الوفاء بتعهده السابق بالقيام بزيارة أخرى إلى تايوان في وقت لاحق من العام الجاري. وأضافت أنه يمكن أن تؤدي الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتايوان إلى زيادة التوترات بشكل أكبر، حيث يواجه الرئيس، جو بايدن، دعوات من الحزبين لإظهار القوة تجاه بكين.
في المقابل، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الصين ليس أمامها سوى "خيارات محدودة للغاية" للرد على عملية إسقاط المنطاد فوق الأراضي الأمريكية، وذلك على الرغم من تلويحها بـ"الانتقام".
وذكرت الصحيفة أنه بعد أن أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية منطادًا صينيًا كان قد حلق فوق جميع أنحاء البلاد، أوضح رد فعل بكين "الغاضب والحذر أيضًا" التحديات التي تواجه الزعيم الصيني وهو يحاول تحقيق الاستقرار في العلاقات من جهة، وتهدئة الرأي العام الصيني من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن إيفان ميديروس، أستاذ السياسة الدولية بـ"جامعة جورجتاون" الأمريكية، قوله إن الصين "في موقع جيوسياسي ضيق للغاية ولا يمكنها الرد بحرية على الحادث". وأضاف: "موقفها متأزم أيضاً لأن المنطاد كان يحلق فوق الأراضي الأمريكية، فليس لها الحق في الرد".
وفي الداخل الصيني، قالت الصحيفة إن شي يواجه ضغوطاً هائلة بعد تخليه عن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي "دمرت" الاقتصاد، فضلاً عن أزمة العقارات، مشيرة إلى أنه قد يرغب في تجنب جولة أخرى من العداء المتبادل مع إدارة بايدن.
ورأت الصحيفة أنه في حالة حدوث أزمة دبلوماسية شبيهة بـ"الحرب الباردة"، فقد تؤدي القيود المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على مبيعات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وخاصة أشباه الموصلات المتطورة، إلى الإضرار بالشركات الصينية وخطط الابتكار الخاصة بشي.
ونقلت نيويورك تايمز عن محللين صينيين قولهم، إنه حتى مع رد الفعل الغاضب من قبل القوميين ومعظم الرأي العام في البلاد، فمن غير المرجح أن تصعد بكين التوترات بشأن حادثة المنطاد، موضحين أن السياسة الخارجية الصينية مدفوعة حاليًا بـ"الرغبة في الاستقرار".
معركة "المرحلة الأخيرة".. وتقييم "صادم" لأوكرانيا
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القوات الروسية تمارس ضغوطًا على نظيرتها الأوكرانية على جبهات متعددة في ساحات المعركة من الجنوب إلى الشرق، مشيرة إلى أن اليومين الماضيين شهدا هجمات روسية مكثفة على جزء متزايد من خط المواجهة بين موسكو وكييف، موضحة أن الهجمات امتدت من منطقة لوغانسك، وتخللها قتال عنيف حول مدينة باخموت بمنطقة دونيتسك في الشرق، وصولاً إلى منطقة زابوريجيا بالجنوب.
ونقلت الصحيفة عن تقرير استخباراتي نشرته وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأحد، خلص إلى أن باخموت أصبحت معزولة بشكل متزايد عن الأراضي الأخرى التي تسيطر عليها أوكرانيا، حيث تواصل موسكو إحراز تقدم في جهودها لتطويق المدينة، مشيرة إلى أن القتال دخل "المرحلة النهائية".
وأضاف التقرير، الذي نقلته "الجورنال"، أنه بعد أشهر من الهجوم، أصبح الطريقان الرئيسيان داخل وخارج باخموت للقوات الأوكرانية الآن في مرمى النيران الروسية، مما يجعل جهود إعادة إمداد القوات في المدينة صعباً ومعقداً. في المقابل، يأمل الأوكرانيون في أن وصول الأسلحة الغربية الجديدة يمكن أن يغير مجرى الحرب لصالحهم.
وفي تغير مفاجئ للروايات الغربية، رأت الصحيفة الأمريكية أن عشرات الآلاف من المجندين الروس الجدد، الذين تم استدعاؤهم خلال حملة تعبئة في سبتمبر، قد منحت الكرملين ميزة ساحقة جعلته قادراً على تطويق المدينة المحاصرة منذ وقت طويل.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه كييف لهجوم وشيك واسع النطاق من قبل القوات الروسية، حيث يسعى الكرملين لاستعادة زمام المبادرة في الحرب والاستيلاء على بقية منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث ضاعف المسؤولون الأوكرانيون تحذيراتهم في الأيام الأخيرة بشأن هجوم روسي وشيك، وإن كان ذلك بجداول زمنية مختلفة.
وأبلغ مسؤول أوكراني بارز الصحيفة أن "قوات الاحتلال الروسي تعيد نشر مجموعات هجومية ووحدات وأسلحة ومعدات عسكرية إضافية في الشرق"، زاعماً أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمهل قواته حتى الشهر المقبل لإتمام الاستيلاء على جميع أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك (منطقة دونباس).
وفي تحليل صادم للأوكرانيين، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن كييف ستواجه تحدياً مؤرقاً لدى تسلمها حزمة الدبابات الغربية الجديدة، بما في ذلك "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية و "تشالنجر" البريطانية.
وقال المسؤولون إن الوزن الثقيل لدبابات القتال الرئيسية، التي وعد بها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) أوكرانيا، يثير المخاوف حول كيفية استخدام كييف لها.
وقال مايكل بيك، وهو محلل عسكري بارز، للمجلة: "يؤثر هذا على الجسور التي يمكن للدبابات استخدامها بأمان، وهذا بدوره يؤثر على مكان نشرها ومدى سهولة المناورة في ساحات المعركة".
كما صرح فرانك ليدويدج، وهو ضابط سابق بالجيش الأمريكي، بأن الجسور التي تعود إلى الحقبة السوفيتية كانت مصممة لتحمل وزن الدبابات آنذاك. وأضاف أن العديد من الجسور الأوكرانية "قد لا تكون مناسبة لدبابات القتال الغربية الأثقل وزنًا".
واقترح ليدويدج، خلال حديثه مع "نيوزويك"، أن يتم توفير المعدات اللازمة من قبل الحلفاء الغربيين لإنشاء "جسور بديلة على الفور، أو لتطوير الجسور القائمة بالفعل"، لكنه حذر من أن المخابرات الروسية قد تستفيد من القرارات اللوجستية الأوكرانية التي تقضي على الجسور غير المناسبة.
وجادل ليدويدج بأن هذه الاعتبارات "ستقيد" الجيش الأوكراني، لكنه قال إن القادة العسكريين الأوكرانيين "سيكونون على دراية كبيرة بهذا الأمر، وسيجدون طرقًا لنشر الدبابات للاستفادة من قدراتها".
إيران.. "صفقة مثيرة للجدل" بين النظام والمتظاهرين
وفي إيران، اعتبرت صحيفة "التايمز" قرار المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، العفو عن "عشرات الآلاف" من السجناء، بمن فيهم من المتظاهرين الذين اعتقلوا بعد حملة قمع "وحشية" أعقبت الاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر الماضي، صفقة مثيرة للجدل تحمل عنوان "أظهر الندم.. وسيتم العفو عنك".
جاء ذلك بعدما أعلنت إيران أمس أنها ستعفو عن الآلاف من السجناء أو أنها ستخفف الأحكام الصادرة بحقهم "بشروط صارمة"، حيث قالت الصحيفة إن القرار يثير مخاوف من أن المتظاهرين السلميين الذين احتُجزوا خلال أشهر من الاحتجاجات "سيُجبرون على الاعتراف بارتكاب جريمة مقابل إرجاء تنفيذ الحكم بحقهم".
وكان القضاء الإيراني قد ذكر في بيان أمس أنه "لن يتم العفو عن المتهمين أو المدانين بأعمال الشغب الأخيرة إذا لم يعبروا عن ندمهم ويقدموا تعهدًا كتابيًا بعدم القيام بأعمال شغب مرة أخرى"، وأضاف البيان أن القرار لن يشمل أولئك الذين أدينوا بالتجسس لصالح جهات أجنبية أو كانوا على اتصال مباشر مع عملاء استخبارات أجانب.
وقالت جماعات حقوقية أمس إنه تم اعتقال نحو 23977 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات التي أعقبت وفاة شابة إيرانية كردية بأحد سجون شرطة الأخلاق (الآداب) في 17 سبتمبر الماضي. وتم إعدام أربعة متظاهرين، مع إدانة 773، بينهم 179 طفلاً. ويعتقد، وفقاً للتقارير، أن 109 متظاهرين آخرين يواجهون عقوبة الإعدام.
وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية، رأى محللون أن قرار العفو "لم يكن أكثر من مجرد لفتة"، قائلين: "بما أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أفادت بأن خامنئي هو من أصدر العفو عن السجناء، فإن الجهاز القمعي يواصل عمله".
ونشرت "التايمز" نتائج استطلاع أجرته جماعة حقوقية إيرانية، مقرها في هولندا، في ديسمبر الماضي، أظهرت استياءً واسع النطاق من النظام الإيراني. وخلص الاستطلاع، الذي شمل 200 ألف مستجيب، إلى أن 81% داخل إيران عارضوا النظام، بينما أيده 15%. كما عارض النظام نحو 99% من الإيرانيين المقيمين بالخارج.
وقالت تارا سبهري فار، الباحثة الإيرانية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن معايير الأهلية ستستبعد على الأرجح العديد ممن اعتقلوا أثناء الاحتجاجات الأخيرة. وأضافت: "شيء آخر رأيناه في السنوات القليلة الماضية هو أن مثل هذه القرارات تصدر ولكن بعد ذلك تسير عملية تنفيذها بشكل أبطأ بكثير".