"خيارات محدودة" للصين بشأن إسقاط المنطاد.. ومعركة باخموت تدخل "المرحلة الأخيرة"

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الاثنين، تقارير "متضاربة" حول رد الصين المنتظر على عملية إسقاط المنطاد الخاص بها فوق الأراضي الأمريكية، حيث رجحت بعض الآراء أن بكين ستلجأ للتصعيد مع واشنطن، بينما رأى البعض الآخر أنها "ستلتزم الهدوء".

وعن آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، ناقشت الصحف تقارير أخرى تكشف أن المعركة حول باخموت قد دخلت "مراحلها الأخيرة"، وذلك بعدما قطعت القوات الروسية طرق الإمداد الخاصة بنظيرتها الأوكرانية، مما يجعل سقوط المدينة المحاصرة بشرق أوكرانيا "مسألة وقت".

وفي إيران، سلطت الصحف الضوء على تداعيات قرار العفو "المشروط" عن عشرات الآلاف من السجناء، بمن فيهم من المتظاهرين، الذي اعتبرته "مثيراً للجدل".

"خيارات محدودة" للصين بشأن "إسقاط" المنطاد

بعد يوم من إسقاط الجيش الأمريكي "منطاد تجسس صيني" مشتبه به، تضاربت الآراء حول الرد الصيني المنتظر بعدما نددت بكين بالحادث وأكدت أنها تحتفظ بـ"حق الرد"، مما يعني أن الصين انتقلت من موقف التوازن مع الولايات المتحدة إلى "المواجهة".

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية، أن "تحول" بكين المفاجئ من الإعراب عن الأسف إلى التهديد بـ"الانتقام" بسبب المزاعم الأمريكية حول المنطاد يعكس الضغوط المحلية التي يواجهها الزعيم الصيني، شي جين بينغ، لإظهار أنه يدافع عن بلاده في مواجهة الضغوط الخارجية، الأمر الذي يطيح بآمال إحياء العلاقات مع واشنطن قبل بدء موسم الانتخابات الأمريكية.

واعتبرت الوكالة أن رحلة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين - وهي التي كانت مقررة أمس الأحد وتم إلغاؤها بسبب واقعة المنطاد – كانت بمثابة الأمل الأخير في إطار جهود إعادة العلاقات بين القوتين العظميين. ورأت أن تأجيل الزيارة سيفاقم من التوترات بين البلدين وينذر بمستقبل قاتم بشأن قنوات الاتصال بين الجيشين.