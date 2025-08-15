قبيل لقائهما التاريخي.. ترامب يهدد بوتين من الجو بـ"العواقب الوخيمة"

على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ألاسكا لإجراء محادثات مهمة مع بوتين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين مجددا بمواجهة عواقب اقتصادية "وخيمة للغاية" إذا عرقل عملية السلام في أوكرانيا.

تقرير لـ"فوكس نيوز"، قال إن ترامب وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة كرر تحذيره للرئيس الروسي، حيث يسعى جاهدًا لإنهاء حرب أوكرانيا منذ توليه منصبه.

ورغم توتر علاقته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لا سيما بعد جدال حاد في المكتب البيضاوي في فبراير، اتخذ ترامب موقفًا حازمًا تجاه روسيا، بحسب التقرير الأمريكي.

ومع ذلك، شكك ترامب أحيانًا في استعداد زيلينسكي أو بوتين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

من أكبر العقبات أمام السلام إمكانية تبادل الأراضي، وهو أمرٌ دفع به ترامب، وعارضه زيلينسكي بشدة.

وثمة مخاوف من أن هذه التبادلات ستمنح روسيا بعضًا من أكثر مناطق أوكرانيا استراتيجيةً وغنىً بالموارد.

وفي معرض حديثه عن هذه القضية، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" للتوصل إلى تفاصيل تبادلات الأراضي المحتملة.

وأضاف روبيو للصحفيين، الخميس: "أعتقد أن الرئيس يأمل في التوصل إلى وقف جزئي للقتال حتى يتسنى إجراء هذه المحادثات. هذه أمور فنية للغاية وتستغرق بعض الوقت لتسويتها".

ويمثل الاجتماع في ألاسكا أول قمة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يركز على إنهاء حرب موسكو على أوكرانيا.

ألمح بوتن يوم الخميس إلى أن روسيا قد تكون منفتحة على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون على جدول الأعمال يوم الجمعة.