زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة "التاريخي" تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
إيران: نرصد تحولات القوقاز بـ"عيون مفتوحة"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائيالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 4:41 م

أكدت طهران أنها تتابع التطورات في منطقة القوقاز الجنوبي بـ"عيون مفتوحة"، بالإشارة إلى مشروع إنشاء ممر في القوقاز، يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويربط أذربيجان بجيبها في أرمينيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تتابع التطورات في منطقة القوقاز الجنوبي بـ"عيون مفتوحة".

وأشار في تصريح إذاعي اليوم الأحد، إلى أن بعض التفسيرات المتداولة "مبنية على معلومات غير صحيحة"، وتهدف إلى الإضرار بعلاقات إيران مع دول القوقاز.

وأكد بقائي أن "التدخلات الخارجية" تمثل خطًا أحمر بالنسبة لإيران، معتبرًا وجود القوى غير الإقليمية سببًا رئيسًا في تعقيد المشهد الجيوسياسي بالمنطقة.

وشدد على أن إيران لا تبسط ولا تقلل من شأن أي قضية تخص هذه المنطقة ذات الأهمية السياسية والاقتصادية والجيوسياسية لإيران ودول الجوار، خصوصاً روسيا.

وذكر بقائي أن موضوع امتداد الحدود الأرمنية يجب التعامل معه بحساسية عالية، لافتًا إلى أن الحرب الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان تسببت بقطع خط السكة الحديدية جنوب أرمينيا.

وكشف أن بريفان أكدت لطهران أن إعادة إعمار الخطوط الحديدية ستتم بمشاركة شركات محلية وأخرى مسجلة داخل أرمينيا، دون نشر أي قوات أجنبية قرب الحدود.

 وتطرق بقائي إلى المادة (12) من اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، التي تنص على عدم تمركز قوات أجنبية على الحدود بين البلدين، مؤكداً أن إيران تراقب هذا الملف بحساسية كبيرة.

وجدد التأكيد على أن استقرار وأمن القوقاز الجنوبي أولوية لإيران، معلناً استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع دول المنطقة ودعم أي خطوات تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار هناك.

