"أحصل على ما أريد".. كيف تغلّب ترامب على "لعنة أغسطس"؟

يستعرض تقرير لشبكة "سي إن إن" كيف تغلَّب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "لعنة الرئاسة" التي تواجه عادة الرؤساء الأمريكيين في شهر أغسطس/ آب.

وتاريخياً، يُعد شهر أغسطس فترة صعبة للرؤساء الأمريكيين، حيث تتفاقم الأزمات، وتُثار تساؤلات حول القيادة، ففي العام 2014، واجه الرئيس باراك أوباما انتقادات بسبب الأزمات في غزة وأوكرانيا، بينما شهدت إدارة جو بايدن تراجعاً في نفوذها بعد هجوم انتحاري في مطار كابول العام 2021.

ومع ذلك، سعى ترامب، خلال أغسطس، إلى تحدّي هذه اللعنة، مواصلاً نهجه "القوي" في اختبار حدود السلطة الرئاسية، فتصرفاته، مثل تهديده بإرسال قوات الحرس الوطني إلى شيكاغو رغم معارضة القادة المحليين، أظهرت إصراره على فرض سلطته بغض النظر عن القيود القانونية أو الدستورية.

كما استخدم ترامب، بحسب "سي إن إن"، إستراتيجياته التجارية القديمة لتحقيق أهداف سياسية، للتغلب على "لعنة أغسطس"، من خلال تحدّي القيود القانونية والدستورية، واستغلال التأخيرات القانونية، واستهداف خصومه، ما عزز من نفوذ الرئيس الأمريكي ووسّع سلطته في البلاد على نحو غير مسبوق من الرؤساء السابقين.

ويلفت تقرر "سي إن إن" إلى أن ترامب استفاد أيضاً من كتابه "فن الصفقة" الذي وضع فيه فلسفته الحياتية والتجارية التي شكلت نهجه في السياسة والحكم.

وفي الكاتب يقول ترامب: "أطمحُ إلى أهداف عالية، ثم أواصل السعي الدؤوب إلى الحصول على ما أصبو إليه. أحياناً أكتفي بأقلِ مما أطمح إليه، ولكن في أغلب الأحيان أحصل على ما أريد".

أخبار ذات علاقة ترامب يُلوح بعقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل في واشنطن

وبحسب "سي إن إن"، فإن النهج الذي طبّقه ترامب في عالم الأعمال للتفاوض مع المقاولين ومواجهة المنافسين، أصبح السمة الأبرز في طريقه السياسي خلال رئاسته الثانية.

إستراتيجيات السيطرة

يعتمد ترامب على إستراتيجية "الدفع المتواصل" لتحقيق أهدافه، وهي فلسفة مستمدة من تجاربه التجارية، وخلال أغسطس الحالي، هدّد بتحويل قوات الحرس الوطني إلى قوات فيدرالية، ونشرها في مدن يسيطر عليها الديمقراطيون، مدعياً أن هذه المدن تعاني من "كوارث" بسبب الجريمة.

هذا النهج، الذي يتجاهل غياب الظروف الطارئة التي تبرر مثل هذه الإجراءات قانونياً، يعكس رؤية ترامب للسلطة الرئاسية بكونها شبه مطلقة، وهو ما يؤكده تصريحه في اجتماع مجلس الوزراء: "لديّ الحق في فعل أي شيء أريده".

وعلى جبهة أخرى، حاول ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى التأثير على سياسات أسعار الفائدة، ورغم الشكوك حول قانونية هذا الإجراء، فإن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط، مستغلاً الغموض القانوني لتحقيق أهدافه.

ويعكس هذا النهج، بحسب "سي إن إن"، قدرة ترامب على استخدام التأخيرات القانونية كأداة سياسية، كما فعل سابقاً في قضايا مثل عزل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو إبطاء التحقيقات الجنائية ضده.

استغلال النظام القانوني

يُظهر ترامب براعة في استغلال النظام القانوني لتسوية الحسابات مع خصومه، فعلى سبيل المثال، خضع العديد من منتقديه، مثل السيناتور آدم شيف، والمدعية العامة ليتيتيا جيمس، لتحقيقات بشأن قروض عقارية، فيما يبدو أنه استهداف سياسي.

كما تم تفتيش منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، مما يشير إلى نمط ممنهج لاستخدام أجهزة الدولة ضد المعارضين، وبحسب "سي إن إن"، تعزز هذه التحركات شعور ترامب بالإفلات من العقاب، خاصة مع دعم المحكمة العليا المحافظة التي منحته حصانة واسعة في الأفعال الرسمية.

على الرغم من هذه الإستراتيجيات، تواجه جهود ترامب مقاومة محدودة، فالمحاكم، رغم نجاحها أحياناً في تقييد سياساته، أصبحت أقل فعالية مع تزايد عدد القضاة المحافظين، أما الكونغرس، الذي يُفترض أن يكون رقيباً على السلطة التنفيذية، يخضع لسيطرة جمهورية موالية للرئيس الأمريكي، مما يقلل من احتمالية العزل أو المحاسبة. حتى فريقه الجديد، المختار بعناية لولايته الثانية، يبدو متفانياً في دعمه بدلاً من تقييده.