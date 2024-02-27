بعد تصريحات ماكرون.. هل يرسل الناتو قوات إلى أوكرانيا؟
أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الصراع في أوكرانيا في الفترة الأخيرة، حفيظة الكرملين.
فبعد تصريحه عن نقاشات تدور في أوروبا حول ارسال قوات أوروبية للوقوف مع كييف، قال الرئيس الفرنسي خلال اجتماع باريس الذي جمع قادة أوروبيين، إنه "تقرر إنشاء تكتل لدعم أوكرانيا لتزويدها بالصواريخ متوسطة وبعيدة المدى للضرب بالعمق".
ورغم استبعاد ونفي المجتمعين نيتهم إرسال أي قوات إلى أوكرانيا، إلا أن ماكرون شدد على أن أوروبا "ستفعل كل شيء حتى لا تفوز روسيا".
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "إرسال أي قوة غربية إلى أوكرانيا يعني حتمية اندلاع صراع مباشر مع حلف شمال الأطلسي الناتو".
وعلق الخبير في الشؤون الأمنية في القارة الأوروبية ياروسلاف مايوروف، على تصريحات الرئيس الفرنسي قائلا إن "الحرب العالمية الثالثة، تزداد أصوات طبولها يوما بعد يوم".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "ما يحدث الآن وما يتم التصريح به يمهد الطريق فعليا لصدام عسكري مباشر بين روسيا والقوى الغربية المتمثلة بالناتو، وأي صدام بين هذه القوى يعني أن الحرب العالمية الثالثة تقترب، ويمكننا سماع طبولها تعلو بالتدريج".
وحول إرسال صواريخ بعيدة المدى، أوضح أنه "في الحقيقة كان من المتوقع بعد الهزائم التي منيت بها أوكرانيا على الجبهة أن تتخذ الدول المعادية لروسيا خطوات تتمثل بإرسال صواريخ بعيدة المدى، لكن السؤال هنا يطرح نفسه، ما الأنواع التي سيتم إرسالها وهل تستطيع روسيا صدها؟، ربما تكون صواريخ من طراز سكالب مثلا التي قيل إنه سيتم تزويد أوكرانيا بها في السابق، أم صواريخ أثقل لا أحد يعلم لهذه اللحظة".
وتساءل: "هل ستتعامل أوروبا مع هذه الصواريخ كما تتعامل مع الذخائر المتأخرة؟ وإذا تم هذا الأمر فعليا، وأرسلت صواريخ لكييف كتب عليها صنع في الغرب، فهذا يعني أن روسيا ستوسع من رقعة حربها لتطال المصنعين أو على أقل تقدير ضرب مستودعات هذه الصواريخ وتدميرها قبل إطلاقها".
وأفاد مايوروف بأن "إرسال القوات يشابه ملف الصواريخ بالنسبة لموسكو، لكن أوروبا لن توافق على إرسال قواتها لأنها تعي تماما حجم الخطر الذي تضع نفسها فيه، ودخول أول عسكري لأي دولة تابعة للناتو يعني الدخول في حرب مع هذا الحلف وتعني حربا عالمية ثالثة تنطلق من الأراضي الأوكرانية".
تهديد حقيقي أم زوبعة في فنجان
في المقابل، يستبعد الباحث في الشؤون العسكرية كيريل جافريلكو، وصول الأمر إلى "حرب عالمية ثالثة، فبدون أمريكا وقرار رسمي من الناتو، لا حرب بين القوى الغربية، وكل ما يقوله ماكرون زوبعة في فنجان، رسائل تهديد لا أكثر لروسيا، فالجبهة الأوكرانية تنهار حرفيا".
وقال جافريلكو لـ"إرم نيوز": "لنتذكر ما جرى في سوريا والحديث عن إرسال قوات ومناطق حظر جوي وأكثر من ذلك بكثير، لكن بالنهاية ماذا جرى لا شيء".
وأردف: "أتوقع أن الأمر سيصبح خطيرا عندما يعلن الناتو رسميا التدخل بقواته في أوكرانيا، حينها سأقول إن الحرب العالمية بدأت، وأمريكا ومعها باقي أعضاء الناتو يعون تماما الخطوط الحمراء".
وبحسب جافريلكو، فإن "الغرب وعد أوكرانيا بالكثير، وعدوها بمليون قذيفة لم تصل حتى نصفها، وعدوها بمدرعات ودبابات فعالة، احترقت في أرض المعركة، أرسلوا معدات قديمة كانت مخزنة في المستودعات منذ سنوات، وعندما وصلت لكييف اكتشفوا أن جزءا منها لا يعمل؛ لذلك الوعود شيء والتطبيق على الأرض شيء آخر، فلو أرادوا إعطاء أوكرانيا أسلحة قد تكون مؤذية لروسيا لفعلوا ذلك بالخفاء".