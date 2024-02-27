بعد تصريحات ماكرون.. هل يرسل الناتو قوات إلى أوكرانيا‎؟

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الصراع في أوكرانيا في الفترة الأخيرة، حفيظة الكرملين.

فبعد تصريحه عن نقاشات تدور في أوروبا حول ارسال قوات أوروبية للوقوف مع كييف، قال الرئيس الفرنسي خلال اجتماع باريس الذي جمع قادة أوروبيين، إنه "تقرر إنشاء تكتل لدعم أوكرانيا لتزويدها بالصواريخ متوسطة وبعيدة المدى للضرب بالعمق".

ورغم استبعاد ونفي المجتمعين نيتهم إرسال أي قوات إلى أوكرانيا، إلا أن ماكرون شدد على أن أوروبا "ستفعل كل شيء حتى لا تفوز روسيا".

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "إرسال أي قوة غربية إلى أوكرانيا يعني حتمية اندلاع صراع مباشر مع حلف شمال الأطلسي الناتو".

وعلق الخبير في الشؤون الأمنية في القارة الأوروبية ياروسلاف مايوروف، على تصريحات الرئيس الفرنسي قائلا إن "الحرب العالمية الثالثة، تزداد أصوات طبولها يوما بعد يوم".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "ما يحدث الآن وما يتم التصريح به يمهد الطريق فعليا لصدام عسكري مباشر بين روسيا والقوى الغربية المتمثلة بالناتو، وأي صدام بين هذه القوى يعني أن الحرب العالمية الثالثة تقترب، ويمكننا سماع طبولها تعلو بالتدريج".

وحول إرسال صواريخ بعيدة المدى، أوضح أنه "في الحقيقة كان من المتوقع بعد الهزائم التي منيت بها أوكرانيا على الجبهة أن تتخذ الدول المعادية لروسيا خطوات تتمثل بإرسال صواريخ بعيدة المدى، لكن السؤال هنا يطرح نفسه، ما الأنواع التي سيتم إرسالها وهل تستطيع روسيا صدها؟، ربما تكون صواريخ من طراز سكالب مثلا التي قيل إنه سيتم تزويد أوكرانيا بها في السابق، أم صواريخ أثقل لا أحد يعلم لهذه اللحظة".