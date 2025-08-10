logo
هجوم أوكراني يستهدف مصنعاً للمسيرات في تاتارستان الروسية (فيديو)

مصنع تاتارستان للمسيرات الروسية
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 12:23 ص

أفادت مصادر روسية بأن طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا استهدفت مصنعاً للطائرات المسيّرة في تاتارستان الروسية، ما سبب انفجاراً ضخماً في الموقع المذكور.

وتداول ناشطون روس وأوكران، مقاطع فيديو وصور، توثق لحظة استهداف المسيّرة الأوكرانية للمنشأة العسكرية الروسية، والانفجار العنيف الذي نتج عن الهجوم الجوي.

ونشر جهاز الأمن الأوكراني لقطات تظهر طائرة مسيّرة أوكرانية تضرب مصنعاً في روسيا حيث يتم تصنيع الطائرات المسيّرة الروسية، ما ينقل الحرب إلى عمق الأراضي الروسية.

ويظهر في المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طائرة مسيّرة خلال تحليقها في الأجواء قبل الانقضاض على منشأة تقول أوكرانيا إنها لتصنيع المسيّرات الروسية.

وتمتلك روسيا في تتارستان مصنعاً ضخماً للطائرات المسيّرة من طراز "غيران-2"، المعتمدة على النموذج الإيراني "شاهد-136"، حيث يتم إنتاج عشرات الآلاف من المسيّرات الانتحارية القادرة على تخطي الدفاعات الجوية.

يذكر أن روسيا دخلت مرحلة الاعتماد الكلي على التصنيع المحلي للطائرات المسيّرة الخاصة بها، اعتماداً على النموذج الإيراني من طراز "شاهد"، وهو ما سبب غضباً في إيران بسبب تطوير الروس للمسيّرة وتحديثها بمزايا تمنح روسيا أفضلية تجارية وعسكرية.

