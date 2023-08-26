ريابكوف: موسكو على دراية بالاتصالات الإيرانية الأمريكية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، إن موسكو على دراية بالاتصالات الإيرانية الأمريكية التي تتم بوساطة خليجية.

وأكد ريابكوف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن موسكو تتطلع إلى تكثيف العمل بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف: "في ما يتعلق بالاتصالات بين واشنطن وطهران، فنحن على دراية بها ونعلم أنها ما زالت مستمرة، عبر وساطة من بعض دول الخليج".

وتابع: "إذا كنا نتحدث عن تفاهمات معينة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فهذا أمر إيجابي".