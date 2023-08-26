ريابكوف: موسكو على دراية بالاتصالات الإيرانية الأمريكية
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، إن موسكو على دراية بالاتصالات الإيرانية الأمريكية التي تتم بوساطة خليجية.
وأكد ريابكوف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن موسكو تتطلع إلى تكثيف العمل بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف: "في ما يتعلق بالاتصالات بين واشنطن وطهران، فنحن على دراية بها ونعلم أنها ما زالت مستمرة، عبر وساطة من بعض دول الخليج".
وتابع: "إذا كنا نتحدث عن تفاهمات معينة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فهذا أمر إيجابي".
وأوضح ريابكوف أن "إيران مستعدة لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، كما أن موسكو وبكين تؤيدان هذا القرار، لكن الدول الغربية تتخذ موقفا مغايرا، لاعتبارات لا تتعلق بشكل مباشر بخطة العمل الشاملة المشتركة".
واستضافت فيينا العام الماضي محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.