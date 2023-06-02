كييف تعلن إسقاط أكثر من 30 صاروخًا وطائرة مسيرة

رفعت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال مسؤولون في العاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت على ما يبدو أكثر من 30 صاروخًا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

شنت موسكو نحو 20 هجومًا منفصلًا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية، منذ بداية مايو أيار المنصرم.

وقالت السلطات العسكرية في كييف، على تيليجرام، إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في نفس الوقت.

وأضافت في بيان: "حسب المعلومات المبدئية، رصدت قوات الدفاع الجوي ودمرت أكثر من 30 هدفًا جويًا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها".