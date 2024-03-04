في محاولة للجم العنف.. هايتي تعلن حالة الطوارئ

وكان رئيس الوزراء أرييل هنري في كينيا الأسبوع الماضي، حيث وقّع البلدان اتفاقًا لإرسال عناصر من الشرطة الكينية إلى هايتي.

وقُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في عملية فرار آلاف السجناء من السجن الوطني في العاصمة الهايتية، الذي هاجمته عصابات مسلحة ليل السبت الأحد على ما أفادت منظمة غير حكومية ومراسل وكالة "فرانس برس".

وتواجه هايتي البلد الفقير في منطقة الكاريبي أزمة سياسة وأمنية وإنسانية خطرة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في العام 2021. وتجد القوى الأمنية نفسها عاجزة أمام عنف العصابات التي سيطرت على أجزاء واسعة من البلاد تشمل العاصمة.