واشنطن: شركاؤنا في السعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان

أكد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، أن شركاء الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية ساعدوا في إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان.

ونقلت قناة "العربية" عن البيت الأبيض تأكيده على إجراء مباحثات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، مشدداً على عدم التدخل في الحرب والسعي لتسوية ووقف القتال.

وشدد البيت الأبيض على ضرورة أن يقوم طرفا النزاع في السودان بوقف القتال وإدخال المساعدات، مشيراً إلى أن الجهود تنصب حالياً على وقف القتال ومغادرة الرعايا الأجانب للسودان.