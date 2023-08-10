روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني عبر 11 مسيّرة على موسكو وسيفاستوبول

قالت روسيا اليوم الخميس إنها أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو، وأكبر مدينة في شبه جزيرة القرم.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أحبط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مقاطعتي كالوغا وموسكو، ومدينة سيفاستوبول.

وقالت الوزارة في بيان، إن "أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو، في سماء منطقة مالوياروسلاف، بمقاطعة كالوغا، ومنطقة أودينتسوفسكي بمقاطعة موسكو، بينما جرى اعتراض 9 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية بالقرب من مدينة سيفاستوبول".

وأكدت أن "جميع الطائرات المسيرة فشلت في الوصول لأهدافها وسقطت في البحر الأسود دون وقوع أي إصابات أو أضرار في الجانب الروسي".

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى بالقرب من منطقة الطريق الدائري.