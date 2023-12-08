كامرون يدعو الكونغرس الأميركي إلى الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا

وهذه أول زيارة يجريها كامرون في الولايات المتحدة منذ تعيينه وزيرا للخارجية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وفشل الكونغرس الأميركي الأربعاء في إحراز تقدم بشأن حزمة كبيرة تزيد عن 106 مليارات دولار طالب بها الرئيس جو بايدن بإلحاح وتشمل أموالا مخصصة لأوكرانيا وإسرائيل.

وتابع كامرون "يجب أن نرسل هذه الأموال إلى الأوكرانيين. علينا دعمهم والتأكد من أن بوتين هو من سيخسر، لأنه إذا لن يتم التصويت على هذه الأموال، فلن يبتسم إلا شخصان: فلاديمير بوتين في روسيا وشي جينبينغ في بكين. وأنا لست أدري بشأنكم، لكني أنا لا أريد أن أقدم لهما هدية بعيد الميلاد".

وفي وقت لاحق خلال اجتماعه بنظيره بلينكن، شدد كامرون على الحاجة إلى "مساعدة أوكرانيا بكل السبل الممكنة حتى تتمكن من مقاومة غزو بوتين غير الشرعي".