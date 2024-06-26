روسيا: مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية "سخيفة"
قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنّ روسيا لا تعترف بأهلية المحكمة الجنائية الدولية، واصفا مذكرات التوقيف التي صدرت بحق مسؤولين روسيين بـ"السخيفة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف المذكورتين بحق قائد أركان القوات الروسية فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع السابق، سيرغي شويغو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "لا نعترف بأهلية هذه المحكمة. نعتبر أن (مذكرات التوقيف) سخيفة".
وروسيا ليست ضمن الدول الموقعة على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتفتقر المحكمة إلى أداة خاصة لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة منها.
لكن الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة ملزمة نظريا توقيف أي شخص صدرت مذكرة بحقه في حال دخل أراضيها.
وفي ربيع 2023، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر نقل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى روسيا. وسارعت موسكو إلى رفض هذا الاتهام.
وفي مايو/ أيار، عين الرئيس الروسي "التكنوقراطي" أندريه بيلوسوف وزيرًا للدفاع خلفًا لسيرغي شويغو الذي شغل هذا المنصب منذ 2012، وذلك بعد أكثر من عامين من اندلاع النزاع في أوكرانيا.
ولا يزال قائد أركان القوات المسلحة فاليري غيراسيموف في منصبه، وأكد الكرملين أن "أي تغيير" لن يطول هذا المنصب راهنًا.