روسيا: مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية "سخيفة"

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنّ روسيا لا تعترف بأهلية المحكمة الجنائية الدولية، واصفا مذكرات التوقيف التي صدرت بحق مسؤولين روسيين بـ"السخيفة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف المذكورتين بحق قائد أركان القوات الروسية فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع السابق، سيرغي شويغو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "لا نعترف بأهلية هذه المحكمة. نعتبر أن (مذكرات التوقيف) سخيفة".

وروسيا ليست ضمن الدول الموقعة على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتفتقر المحكمة إلى أداة خاصة لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة منها.

لكن الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة ملزمة نظريا توقيف أي شخص صدرت مذكرة بحقه في حال دخل أراضيها.