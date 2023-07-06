تصاعد الدعوات المطالبة بحظر إحراق المصحف في السويد

تصاعدت الدعوات المطالبة بإجراء تعديلات على "قانون النظام العام" في السويد تمنع إقامة مناسبات تشكل تهديدا للأمن القومي، وفقا لما ذكره موقع "يوراكتيف" الأوروبي.

ويهدف "قانون النظام العام" إلى الحفاظ على النظام العام والأمن والسلم داخل المجتمع السويدي، ويخول الشرطة التدخل في المواقف التي تهدد السلامة العامة أو تعطل النظام العام.

وجاءت هذه الدعوات على وقع موجة غضب عارمة اجتاحت العالمين العربي والإسلامي، فيما استدعت بعض الدول سفراء السويد لديها للاحتجاج على إحراق رجل عراقي يدعى سلوان موميكا نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

واتهمت الشرطة السويدية موميكا بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، لكنه وصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.