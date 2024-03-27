الهجمات على موانئ أوكرانيا تهدد الصادرات الزراعية

أفادت شركة سبايك بروكرز التي تتبع وتنشر إحصاءات عن التصدير، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الروسية المتواصلة على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بطائرات مسيرة وصواريخ تؤدي إلى تباطؤ الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد تعرَّض مركز بحري رئيس في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا لهجمات شبه يومية في الأسابيع الأخيرة، لكن السلطات لم تعلن عن أيّ أضرار كبيرة في البنية التحتية للميناء.

وقالت سبايك بروكرز عبر تطبيق تيليغرام "أدى القصف الروسي النشط لأوكرانيا، خاصة في الجنوب، الأسبوع الماضي إلى تعطل شحنات التصدير وتباطؤ الصادرات المنقولة بحرًا".

لكن الشركة لم تتطرق لحجم الصادرات على وجه التحديد أو القيود المفروضة على الشحنات.

وأوكرانيا من المصدرين التقليديين للحبوب والزيوت النباتية والبذور الزيتية.