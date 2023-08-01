تقرير: رغم الاحتجاجات العارمة.. إسرائيليون يدعمون خطة نتنياهو القضائية لأسباب مختلفة

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مؤيدي الإصلاح الشامل في إسرائيل في الغالب لديهم ميول إلى اليمين المحافظ، على الرغم من أنهم يشكلون أقلية في البلد، إلا أن لديهم عدة أسباب لدعم الخطة القضائية.

ونقلت القناة عن خبراء قولهم إن "هذه الأسباب تشمل الولاء غير المشروط لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورغبة المؤيدين الشديدة في حماية هوية إسرائيل اليهودية القومية".

ولفتوا إلى "الإحباط الذي يشعر به هؤلاء منذ سنوات بسبب قرارات المحكمة العليا وخيبة أملهم من تحالف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت"، والذي يقول المحللون إنه "ساهم في صعود الحكومة الحالية".

وقالت الباحثة الكبيرة في معهد الديمقراطية الإسرائيلية تامار هيرمان، إن دعم "المخطط العام" للخطة القضائية يعكس التوافق السياسي مع حكومة نتنياهو، دون أن يرتبط بالضرورة أو بشكل فعال بالمحتويات المحددة لحزمة الإصلاح الشامل.

وذكرت الشبكة أنه على عكس العديد من الديمقراطيات، ليس لدى إسرائيل دستور مكتوب، بدلاً من ذلك، فهو يعتمد على 13 قانونًا أساسيًا مع سوابق حكم المحكمة، والتي كان من المفترض أن تتحول إلى دستور في يوم من الأيام ، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد.

ويرى كثير من المحافظين بشكل عام أن "الأمة عائلة"، وبالتالي سيدعمون نتنياهو لأنهم يعتبرونه - "أب العائلة" - على الرغم من التظاهرات الجماهيرية ضده واختيارات حكومته.

وتقول هيرمان: "لا يجب أن نتخلى عن أب العائلة حتى لو قام بأشياء لا تحبها".

بدوره، يقول جدعون رهط، الأستاذ في قسم العلوم السياسية بالجامعة العبرية بالقدس، إن بعض الأصوات مدفوعة بالاضطهاد العرقي، بالإضافة إلى عدم الرضا عن قبضة اليسار على قرارات المحكمة العليا.

وبحسبه، فإن من بين مؤيدي خطة نتنياهو، العديد من السكان الأرثوذكس المتشددين في إسرائيل، الذين نما مجتمعهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويلعبون دورًا أقوى في الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: شبكة "سي أن أن" الأمريكية