بلينكن: بايدن عزز ثقة العالم بالقيادة الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الرئيس جو بايدن عزز ثقة العالم بالقيادة الأمريكية من خلال سياساته على مدى السنوات الثلاث ونصف الماضية.

جاء ذلك في معرض رد الوزير الأمريكي على الانتقادات الموجهة لأداء الرئيس بايدن في مناظرة جمعته الأسبوع الماضي مع منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومع تعبير وسائل إعلام عالمية عن إنزعاجها من أداء بايدن في المناظرة، سُئل بلينكن في إحدى فعاليات معهد بروكينغز عما يجب أن يعرفه "الأصدقاء والأعداء" في جميع أنحاء العالم عن القيادة الأمريكية في عهد بايدن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بلينكن قوله إن الناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى ما فعله بايدن منذ توليه منصبه، وليس ليلة واحدة فقط، وإنهم يقدرون سياساته.

وأضاف "لقد رأوا رئيسًا أعاد استثمار أمريكا، وأعاد استثمار أمريكا في العالم، وأعاد الاستثمار في هذه التحالفات، وفي هذه الشراكات بالطرق التي يسعون إليها ويريدونها".