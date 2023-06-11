أول حصاد الهجوم المضاد.. أوكرانيا تستعيد قرية من القوات الروسية

استعادت القوات الأوكرانية اليوم الأحد، السيطرة على قرية من يد القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، في أول تجمع سكني تعلن تحريره منذ شن هجوم مضاد قبل أيام.

ورفع جنود العلم الأوكراني على بناية تضررت من قصف سابق في تسجيل مصور لم يتم التحقق منه نشره اللواء 68 الأوكراني، وقال إن القرية هي بلاهوداتني في منطقة دونيتسك.

وقال متحدث باسم أحد قطاعات الجيش الأوكراني على التلفزيون: "نرى أول نتائج لتحركات الهجوم المضاد"، مضيفًا أن القرية تقع على أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا على بعد كيلومترات قليلة جنوب قرية فيليكا نوفوسيلكا التي تسيطر عليها كييف.