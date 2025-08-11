صندوق الثروة النرويجي ينهي عقود إدارة الأصول الإسرائيلية
logo
العالم

الجيش النيجيري يقتل 100 من "قطّاع الطرق"

الجيش النيجيري يقتل 100 من "قطّاع الطرق"
عناصر من الجيش النيجيريالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 1:11 م

قال الجيش النيجيري، اليوم الاثنين، إنه قتل أكثر من 100 عنصر من عصابة إجرامية في هجوم جوي وبري نهاية الأسبوع، بحسب تقرير لمراقبة النزاع أصدرته الأمم المتحدة.

وجاء في التقرير أن "قوات جوية وبريّة نفّذت كمينا ضد معسكر قطاع الطرق وقتلت أكثر من 100" منهم في غابة ماكاكاري، في آخر مواجهة بين قوات الجيش وأعضاء العصابات الذين يطلق عليهم "قطاع طرق" في ولاية زمفرة المضطربة في شمال غرب البلاد.

أخبار ذات علاقة

قطاع طرق يخطفون أكثر من 50 شخصًا في نيجيريا

قطاع طرق يخطفون أكثر من 50 شخصًا في نيجيريا

جاء ذلك بعد أن خطف مسلحون أكثر من 50 شخصًا في شمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع، في عملية اختطاف جماعية، بحسب تقرير سابق.

كما هاجم "قطاع طرق مسلحون" قرية سابون غارين دامري في ولاية زامفارا، الجمعة، في أحدث هجوم تشهده منطقة يعاني سكانها منذ فترة طويلة من عصابات الخطف مقابل فدية، وعمليات نهب وفرض إتاوات.

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC