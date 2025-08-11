الجيش النيجيري يقتل 100 من "قطّاع الطرق"

قال الجيش النيجيري، اليوم الاثنين، إنه قتل أكثر من 100 عنصر من عصابة إجرامية في هجوم جوي وبري نهاية الأسبوع، بحسب تقرير لمراقبة النزاع أصدرته الأمم المتحدة.

وجاء في التقرير أن "قوات جوية وبريّة نفّذت كمينا ضد معسكر قطاع الطرق وقتلت أكثر من 100" منهم في غابة ماكاكاري، في آخر مواجهة بين قوات الجيش وأعضاء العصابات الذين يطلق عليهم "قطاع طرق" في ولاية زمفرة المضطربة في شمال غرب البلاد.

أخبار ذات علاقة قطاع طرق يخطفون أكثر من 50 شخصًا في نيجيريا

جاء ذلك بعد أن خطف مسلحون أكثر من 50 شخصًا في شمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع، في عملية اختطاف جماعية، بحسب تقرير سابق.

كما هاجم "قطاع طرق مسلحون" قرية سابون غارين دامري في ولاية زامفارا، الجمعة، في أحدث هجوم تشهده منطقة يعاني سكانها منذ فترة طويلة من عصابات الخطف مقابل فدية، وعمليات نهب وفرض إتاوات.