روسيا والكويت تحذران من تصعيد الصراع في غزة‎

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، خلال مباحثات في موسكو، من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك في مبنى الخارجية في موسكو، "تحدثنا حول القضايا الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها التسوية في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف: "روسيا، مثل الكويت، تدين وترفض بشكل قاطع أي أعمال إرهابية مثل الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين واحتجاز الرهائن".

وأكد أن بلاده ستدعم "القرار العربي" في قمة جامعة الدول العربية والقمة العربية الأفريقية المرتقبة حول قضية غزة، محذرا من إعادة توطين سكان قطاع غزة خارج القطاع.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي إن "ما نشهده في غزة يدمي القلوب وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية عن وقف الحرب فوراً وعلينا إدخال المساعدات فوراً إلى قطاع غزة".

وأضاف الصباح: "هناك تطابق في وجهات النظر بين روسيا والكويت حول ضرورة وقف القتال بالشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن الكويت ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وأنها سلمت بالفعل 400 طن من المساعدات.