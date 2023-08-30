آخر تطورات انقلاب الغابون

أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الغابون، الأربعاء، أن المجلس العسكري عيَّن الجنرال بريس أوليغي نغيما قائد الحرس الرئاسي زعيمًا للمرحلة الانتقالية، بعد عزل رئيس البلاد علي بونغو.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون في بيان تُلي عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات، وحل كل مؤسسات الجمهورية.

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للُّحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم". وخلال هذا الإعلان سمع صحافيو وكالة "فرانس برس" إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في العاصمة ليبرفيل.

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