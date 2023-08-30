آخر تطورات انقلاب الغابون
أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الغابون، الأربعاء، أن المجلس العسكري عيَّن الجنرال بريس أوليغي نغيما قائد الحرس الرئاسي زعيمًا للمرحلة الانتقالية، بعد عزل رئيس البلاد علي بونغو.
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون في بيان تُلي عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات، وحل كل مؤسسات الجمهورية.
وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للُّحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم". وخلال هذا الإعلان سمع صحافيو وكالة "فرانس برس" إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في العاصمة ليبرفيل.
أبرز التطورات في الغابون:
انقلابيو الغابون يعلنون تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما زعيمًا للمرحلة الانتقالية
البيت الأبيض: ندعم الشعب الغابوني وقلقون بشأن الأوضاع هناك
البيت الأبيض: نتابع عن كثب محاولة الانقلاب في الغابون
قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي شارك في الانقلاب لصحيفة "لوموند": الرئيس علي بونغو أُحيل على التقاعد
المغرب: نتابع تطور الوضع في الغابون ونؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار البلد
مصر: ندعو جميع الأطراف في الغابون إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظًا على أمن واستقرار البلاد
الاتحاد الأفريقي: محاولة الانقلاب في الغابون انتهاك صارخ لقانون وسياسة الاتحاد
الاتحاد الأفريقي: ندعو الأطراف في الغابون للعمل لإعادة النظام الدستوري الديمقراطي في البلاد
رئيس الغابون علي بونغو يقول إنه تحت الإقامة الجبرية ويدعو المواطنين للتظاهر
متحدث باسم الحكومة الفرنسية: فرنسا تأمل أن يتم احترام نتائج انتخابات الغابون
متحدث باسم الحكومة الفرنسية: فرنسا تُدين الانقلاب في الغابون
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تعبّر عن قلق بلادها إزاء الوضع في الغابون وتطلعها إلى عودة الاستقرار
الانقلابيون: الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في الغابون
رئيسة وزراء فرنسا: نتابع الوضع في الغابون عن كثب
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في غرب أفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: سنناقش الوضع في الغابون
شركة التعدين الفرنسية إراميت تعلن تعليق كافة عملياتها في الجابون في أعقاب تطورات الليلة الماضية
العسكريون في الغابون يعلنون عبر التلفزيون "إغلاق الحدود حتى إشعار آخر".
سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الغابونية ليبريفيل
أفاد مراسل من "رويترز" بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة الغابونية ليبريفيل، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد ظهور ضباط كبار في الجيش على شاشة التلفزيون الوطني وإعلانهم الاستيلاء على السلطة.