تقرير: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس على الأمريكيين

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن هذه النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة إن المنطاد كان يهدف إلى التجسس لا مراقبة الأحوال الجوية كما زعمت الصين، لكنها أشارت إلى أن "المنطاد لم يرسل إلى الصين أي بيانات في ما يبدو من رحلته التي استمرت ثمانية أيام وعبر فيها فوق ألاسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأمريكية الأخرى".

بدورهما، لم يرد البيت الأبيض ولا مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) على طلبات للتعقيب حتى الآن.

يذكر أن الولايات المتحدة أسقطت في فبراير شباط، المنطاد، الذي حلق فوق مواقع عسكرية حساسة، ما أثار أزمة دبلوماسية.