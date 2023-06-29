تقرير: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس على الأمريكيين
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن منطاد التجسس الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي استخدم تكنولوجيا أمريكية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.
وأوضحت الصحيفة أن نتائج تحقيق أولية وتحليلات أجرتها وكالات دفاعية ومخابراتية أمريكية، خلصت إلى أن المنطاد كانت على متنه أجهزة أمريكية متاحة بالأسواق إلى جانب مجسات صينية متخصصة ومعدات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى ونقلها إلى الصين.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن هذه النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة إن المنطاد كان يهدف إلى التجسس لا مراقبة الأحوال الجوية كما زعمت الصين، لكنها أشارت إلى أن "المنطاد لم يرسل إلى الصين أي بيانات في ما يبدو من رحلته التي استمرت ثمانية أيام وعبر فيها فوق ألاسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأمريكية الأخرى".
بدورهما، لم يرد البيت الأبيض ولا مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) على طلبات للتعقيب حتى الآن.
يذكر أن الولايات المتحدة أسقطت في فبراير شباط، المنطاد، الذي حلق فوق مواقع عسكرية حساسة، ما أثار أزمة دبلوماسية.