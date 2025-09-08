اليمين الشعبوي يحقق نتيجة تاريخية في انتخابات النرويج

أعلن رئيس وزراء النرويج المنتهية ولايته العمّالي يوناس غار ستور، فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت الإثنين، والتي على الرّغم من أنّ اليسار تصدّرها إلا أنّ اليمين الشعبوي المناهض للهجرة حقّق فيها نتيجة تاريخية. وفق وكالة "فرانس برس".

وخاطب الزعيم البالغ من العمر 65 عاما أنصاره بعد أن تصدّر حزبه الانتخابات بحصوله على حوالى 28% من الأصوات، قائلا "لقد نجحنا"، في نتيجة تتيح له البقاء في السلطة من خلال التحالف مع أحزاب يسارية أخرى.

وأظهرت النتائج شبه النهائية لفرز الأصوات أنّ الأحزاب اليسارية تتّجه للحصول على أغلبية ضئيلة في البرلمان تبلغ 87 مقعدا من أصل 169.

وأضاف رئيس الوزراء العمّالي أمام أنصاره، "كنّا نعلم أنّها ستكون منافسة متقاربة، وقد كانت كذلك. كنّا نعلم أنّه سيتعيّن علينا بذل كلّ ما في وسعنا، وقد فعلنا. لقد نجحنا".

وبهذه النتيجة يكون ستور الذي يتولّى السلطة منذ 2021 قد ضمن الحصول على ولاية جديدة مدّتها 4 سنوات على رأس حكومة أقليّة، وهو أمر شائع في الدول الاسكندنافية.

لكنّ مهمّته لن تكون سهلة إذ سيتعيّن عليه أن يتعاون مع سائر القوى اليسارية التي تكثر الخلافات في ما بينها.

وتميّزت هذه الانتخابات بتسجيل حزب التقدّم الشعبوي المناهض للهجرة بقيادة سيلفي ليستهاوغ صعودا غير مسبوق إذ ضاعف تقريبا حصّته من الأصوات بحصوله على حوالى 24% من الأصوات، وهو مستوى غير مسبوق.

وبفضل أصوات الشباب، وبخاصة الذكور منهم، أصبح هذا الحزب اليميني المتطرف قوة المعارضة الأولى في البلاد، متقدما بفارق كبير على المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء السابقة إرنا سولبرغ.

وقالت ليستهاوغ وقد غمرتها السعادة مساء الإثنين "هذا المساء، سنحتفل بأفضل نتيجة على الإطلاق، وهدفي هو أن تكون هذه مجرد بداية".

ورغم أنّها هنّأت ستور، إلا أنّها حذّرت من أنّ السنوات الأربع المقبلة ستكون "صعبة على الناس وعالم الأعمال".