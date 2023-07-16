دراسة : معظم الشباب في إسرائيل يفضلون الهجرة للخارج

وكشفت الدراسة أيضا التي استندت إلى بحث أجرته شركة "ERI" وأعدته مؤسستا "راشي" و"غاندير"، ضمن عينة تمثيلية من الشباب في إسرائيل، عن بيانات تهم الجميع، لا سيما في هذه الفترة من الاحتجاجات والخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي، وعرضت على نطاق واسع دوافع وتصورات واحتياجات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا.

وفحصت الدراسة خصائص الشباب في مقاربتهم للقرارات الحياتية الرئيسية، والتطلعات التي تدفعهم، وافتراضاتهم وتصوراتهم الأساسية فيما يتعلق بمختلف القضايا، ومستوى ثقتهم في المؤسسة ودرجة انخراطهم في القضايا الاجتماعية.

وتشير النتيجة الأكثر إثارة للقلق، إلى تراجع كبير في مستوى انتماء الشباب إلى الدولة العبرية في الأشهر الأخيرة، بينما في مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي لعام 2022، أفاد 66% من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، و 65% في الفئة العمرية 25-44، أنهم يفضلون البقاء في إسرائيل حتى لو كان لديهم خيار الهجرة إلى دولة أخرى.

ووفقا للدراسة، انخفضت نسبتهم إلى 46%، مقارنة بـ 54% قالوا إنهم يفضلون الهجرة إذا اتيحت لهم الفرصة لذلك.

وعند تقسيمها إلى قطاعات مختلفة، كانت الفجوة أكثر وضوحًا، حيث أعرب 91% من الشباب المتدين عن تفضيل البقاء في إسرائيل، فيما قال 44% فقط من اليهود غير المتدينين، و 32% من العرب، إنهم سيختارون البقاء داخل إسرائيل.