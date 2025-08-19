كوستا يحث على تسريع عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الثلاثاء إنه يتعين المضي قدما في عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك إشراك أوروبا في أي مفاوضات سلام جنبا إلى جنب مع أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وأطلع كوستا أعضاء المجلس على محادثات أمس الاثنين في واشنطن عبر اتصال مرئي من لشبونة.

وقال للصحفيين إنه رغم كثرة ما يجب القيام به وعدم وجود ضمانات للنجاح، فإن مجرد احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "بحد ذاته أمر إيجابي إلى حد ما".