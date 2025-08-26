مشروع سد براهمابوترا الصيني يهدد بتفجير "حرب المياه" في آسيا

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الهند أطلقت ناقوس الخطر بشأن خطة الصين لبناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم على نهر "براهمابوترا"، محذّرة من أن المشروع قد يؤدي إلى انخفاض حاد في تدفقات المياه إلى شمال شرق البلاد.

وذكرت المجلة أن التوترات حول سد براهمابوترا الصيني الضخم تزيد من حدة المخاطر بين الجارتين النوويتين؛ إذ يتدفق النهر عبر مناطق متنازع عليها بين الصين والهند في ولاية أروناتشال براديش، ما أثار مخاوف في نيودلهي من أن بكين قد تستخدم سيطرتها على النهر كورقة ضغط استراتيجية.

مخاوف بيئية وجيوسياسية

وأضافت المجلة أن السد الضخم سيعزز قدرة الصين على إنتاج الطاقة الخضراء بما يتماشى مع هدف الرئيس، شي جين بينغ، المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، رغم بقاء الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا.

كما أثار المشروع مخاوف بيئية وجيوسياسية بشأن تأثيراته على نظام نهري غني بالتنوع البيولوجي يعتمد عليه ملايين السكان في الهند وبنغلاديش.

ووفق مسؤولين تحدّثوا لـ"رويترز"، فإن المشروع يهدد بخفض إمدادات موسم الجفاف بنسبة تصل إلى 85%، ما يعزز المخاوف من أن بكين قد تستخدم المياه كورقة ضغط في المستقبل.

مخاوف هندية

وأوضحت وزارة الخارجية الهندية، في بيان صادر بتاريخ 19 أغسطس/آب، أن وزير الخارجية س. جايشانكار، ناقش مخاوف بلاده بشأن سد براهمابوترا مع نظيره الصيني وانغ يي، خلال زيارة الأخير إلى الهند بدعوة من مستشار الأمن القومي أجيت دوفال.

وجاء في البيان: "خلال المناقشات، أكد وزير الخارجية أيضًا على مخاوف الهند بشأن بناء سد ضخم تقوم به الصين في الروافد الدنيا لنهر يارلونغ تسانغبو، والذي ستكون له تداعيات على الدول الواقعة على ضفاف النهر؛ وتم التأكيد بشدة على ضرورة توخي أقصى درجات الشفافية في هذا الصدد".

أخبار ذات علاقة السد العملاق على حدود النار.. الصين تبدأ مشروعًا يهدد أمن الهند المائي

مخاطر إقليمية

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، بدء العمل رسميًا في بناء ما يُتوقع أن يصبح أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم على نهر براهمابوترا (المعروف أيضًا باسم يارلونغ تسانغبو)؛ ودافعت بكين عن "حقوقها السيادية" فيما يتعلق ببناء محطة "ميدوغ" للطاقة الكهرومائية.

وحذرت الهند وبنغلاديش من أن السد قد يُعطل تدفقات المياه في اتجاه مجرى النهر، ويؤثر على مصائد الأسماك وإدارة الفيضانات، في حين حذّر مسؤولون من تداعيات تهدد سبل العيش المحلية والاستقرار الإقليمي إذا لم تُجر مشاورات مسبقة.

وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لـ"رويترز" قائلاً: "لطالما حافظت الصين على موقف مسؤول تجاه تنمية الأنهار العابرة للحدود واستغلالها، وحافظت على تواصل وتعاون طويل الأمد مع دول المصب مثل الهند وبنغلاديش".

وفي مواجهة ذلك، تعمل الهند على تسريع بناء سد "سيانغ العلوي" متعدد الأغراض للتخزين بهدف التخفيف من آثار السدود الصينية العملاقة.