ترامب سيستقبل بوتين عند الطائرة وهذا جدول أعمال "قمة ألاسكا"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1" إلى أن مشاريع التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، وموضوع "الخلافات المتبادلة"، ستكون على جدول أعمال المحادثات.

وأوضح ردًا على سؤال حول ما سيفعله رئيس الدولة خلال رحلته إلى ألاسكا: "بخصوص جميع البنود، ورغم أن مسألة التسوية الأوكرانية ستكون في صدارة جدول الأعمال، فإنها تشكل أيضًا مصدر إزعاج لعلاقاتنا الثنائية".

وتابع: "تشمل المحادثات مشاريع محتملة للتعاون الاقتصادي، وجميع جوانب التسوية الأوكرانية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. هذه كمية هائلة من المواد، التي، بالطبع، يدرسها الرئيس بعناية فائقة".

وأشار بيسكوف إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين) في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأكد أن "الرئيس ترامب سيستقبل بوتين عند الطائرة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرجل الذكي، وأعرب عن أمله في أن تكون القمة في ألاسكا مثمرة.

وأضاف: "أنه رجل ذكي (فلاديمير بوتين)... هناك احترام كبير من الجانبين. وأعتقد أن ذلك سيثمر عن شيء ما".

وستبدأ القمة اليوم نحو الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت الولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش) في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا.