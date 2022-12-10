أردوغان يلمّح إلى ترشحه لولاية أخيرة رئاسية في عام 2023

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون شمال البلاد: "سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023"، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023.

وأضاف: "سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا".

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023، يأمل أردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" حكمهما للبلاد المستمر منذ عام 2003.