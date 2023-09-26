تقرير: فنلندا ستدفع ثمنا مكلفا ضريبة انضمامها للناتو

وبعد أن مر عام على الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في الـ24 من شباط/فبراير من عام 2022، وضعت فنلندا جانبًا عشرات السنوات من عدم الانحياز العسكري والاعتماد على الذات، حيثُ انضمت إلى حلف "الناتو" حيال الحرب.

وبينت الصحيفة أن كسب عضوية "الناتو" هو الجزء الأسهل بالنسبة لفنلندا، إلا أن ما بعد ذلك هو العملية المعقدة بإدماج نفسها في الحلف، وما يتطلبه الأمر من الدفاع الجماعي بكل ما فيه من عقبات مالية وقانونية واستراتيجية.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لسياسة الدفاع في وزارة الدفاع الفنلندية، جان كووسيلا، قوله إن الانضمام لـ"الناتو" عمل مكلف، ودعم أوكرانيا عمل مكلف أيضًا، ولا توجد نهاية لهذا الأمر في المدى المنظور.