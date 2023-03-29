مدير "الوكالة الذرية" يزور محطة "زابوريجيا" النووية في أوكرانيا

توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، إلى جنوب شرق أوكرانيا الذي تحتله روسيا لزيارة محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية، للمرة الثانية منذ غزو القوات الروسية العام الماضي.

وقال جروسي إنه سيزور أكبر محطات أوروبا للطاقة النووية لمعاينة الوضع، هناك في إطار مساعٍ لتقليل خطر وقوع حوادث كبرى في الموقع.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف موقع محطة الطاقة على مدار العام الماضي.