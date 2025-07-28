روسيا تشن هجوما عنيفا على أوكرانيا بصواريخ فرط صوتية ومجنحة

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين، إن روسيا نفذت هجوما واسعا على أراضينا بـ3 صواريخ فرط صوتية و4 مجنحة و324 مسيرة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و49 ألفا و250 فردا، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11057 دبابة، منها دبابة واحدة السبت، و230563 مركبة قتالية مدرعة، و30822 نظام مدفعية، و1449 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1201 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و48158 طائرة مسيرة، و3546 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و56493 من المركبات وخزانات الوقود، و3935 من وحدات المعدات الخاصة.