بعد لقاء "شي عباس".. الصين تعلن رؤيتها لحل القضية الفلسطينية

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، دعم استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات الأمم المتحدة لتحقيق التعايش السلمي، حسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام صينية.

جاء ذلك بعد لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية للدولة الآسيوية العملاقة، إذ وصل إليها الإثنين وتستمر حتى الجمعة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيسين بحثا "آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود المبذولة سياسيًا ودبلوماسيًا لحشد الدعم الدولي، لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وقد بحثا "إصدار رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل، دولة الاحتلال والأبارتهايد، على أرض فلسطين".