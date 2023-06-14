بعد لقاء "شي عباس".. الصين تعلن رؤيتها لحل القضية الفلسطينية
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، دعم استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات الأمم المتحدة لتحقيق التعايش السلمي، حسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام صينية.
جاء ذلك بعد لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية للدولة الآسيوية العملاقة، إذ وصل إليها الإثنين وتستمر حتى الجمعة.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيسين بحثا "آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود المبذولة سياسيًا ودبلوماسيًا لحشد الدعم الدولي، لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وقد بحثا "إصدار رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل، دولة الاحتلال والأبارتهايد، على أرض فلسطين".
وأوضحت "وفا" أن عباس أطلع نظيره الصيني على "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتمثلة بتكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية."
وأكد الرئيس الفلسطيني "اعتزازه بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين الصديقين، بعد مرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما".
وجدد التأكيد أن "دولة فلسطين ستواصل الالتزام بثبات بمبدأ الصين الواحدة، والمشاركة بنشاط في مبادرة الحزام والطريق، ومواصلة تعزيز التعاون مع الصين في المجالات كافة".
وكان الرئيس الصيني قد أكد قبيل محادثاته مع عباس أن بلاده ستبني علاقات "إستراتيجية" مع الفلسطينيين.
وقال خلال حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى إن "الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني، في مواجهة قرن من التغيرات العالمية والتطورات الجديدة للوضع في الشرق الأوسط"، وفق ما أوردت "فرانس برس".
وأضاف شي: "سنعلن اليوم بشكل مشترك إقامة شراكة إستراتيجية بين الصين وفلسطين، ستمثل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية".