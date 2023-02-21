أمريكا تعلق على خطاب بوتين: "اتهامات سخيفة"
ندد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بما وصفه "سخافة" اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعتبر أن التهديد الغربي ضد روسيا يبرر غزو أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومي، جايك ساليفان، للصحفيين: "لا أحد يهاجم روسيا.. هناك نوع من السخافة في فكرة أن روسيا كانت تتعرض لشكل من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا أو من أي طرف آخر".
وفي استعراض لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر اليوم الثلاثاء عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت غرينتش في القلعة الملكية في وارسو، قال ساليفان إن بايدن "لن يعرض أي نوع من الخطط لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية"، بحسب فرانس برس.
وبدلا من ذلك، سيركز بايدن على الدرس الأوسع الذي يمكن تعلمه من الحرب في أوكرانيا في إطار ما يعتبره "نقطة انعطاف" في صراع عالمي بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضاف ساليفان: "بالتالي، ستتطرق ملاحظاته خصوصًا إلى النزاع في أوكرانيا، ولكنها بالطبع ستتحدث أيضًا عن النزاع الأوسع الذي يدور بين المعتدين الذين يحاولون تدمير المبادئ الأساسية والديمقراطيات التي تتحد في محاولة لفرضها (المبادئ)".
وألقى بوتين، في وقت سابق، خطابه السنوي للأمة، أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا.
وحمّل الرئيس الروسي، في خطابه، الغرب المسؤولية عن تصعيد النزاع في أوكرانيا، معتبرا أن "الغرب يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي".
واتهم الرئيس الروسي الغرب ببدء الصراع في أوكرانيا، وقال إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى "لسلطة غير محدودة" في الشؤون الدولية.
وقال بوتين إن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات، مضيفًا أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب، لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.