أمريكا تعلق على خطاب بوتين: "اتهامات سخيفة"

وأضاف ساليفان: "بالتالي، ستتطرق ملاحظاته خصوصًا إلى النزاع في أوكرانيا، ولكنها بالطبع ستتحدث أيضًا عن النزاع الأوسع الذي يدور بين المعتدين الذين يحاولون تدمير المبادئ الأساسية والديمقراطيات التي تتحد في محاولة لفرضها (المبادئ)".

وألقى بوتين، في وقت سابق، خطابه السنوي للأمة، أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا.

وحمّل الرئيس الروسي، في خطابه، الغرب المسؤولية عن تصعيد النزاع في أوكرانيا، معتبرا أن "الغرب يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي".

واتهم الرئيس الروسي الغرب ببدء الصراع في أوكرانيا، وقال إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى "لسلطة غير محدودة" في الشؤون الدولية.

وقال بوتين إن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات، مضيفًا أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب، لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.